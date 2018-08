Madagascar: « Voromahery » - Plateforme de soutien à Rajaonarimampianina

Une nouvelle plateforme politique vient de voir le jour dans le cadre de l'élection présidentielle du 07 novembre. Il s'agit de « Voromahery » ou Vondrona Miaro sy Manohana an'i Hery Rajaonarimampianina. Comme son nom l'indique, cette nouvelle plateforme fera gagner l'actuel président de la République, qui pourtant, n'a pas encore officialisé sa candidature à la course à la magistrature suprême du pays. « Consciente de la nécessité de continuer les efforts pour le développement et de l'émergence de Madagascar, la plateforme Voromahery se veut d'être un groupement réunissant toutes les entités adhérant à la cause du président de la République. », ont expliqué hier les Virapin Ramamonjisoa, Andry Raobelina, Ntsoa Randriamifidimanana, Avoko Rakotoarijaona (Maître Avoko) et Lanto Rakotomavo. D'après ces derniers, la nouvelle plateforme n'est pas une structure de partis politiques, mais une structure regroupant toutes les personnes engagées, leaders de partis, opérateurs économiques, étudiants ainsi que les citoyens de bonne volonté se ralliant au même objectif de développer le pays par la vision « Fisandratana 2030 ».

