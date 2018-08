Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité alimentaire - Le PAM débloque 20 milliards de F CFA

«Pour le cas du Burkina Faso, un plan stratégique a été élaboré et quasiment finalisé et va être présenté à notre conseil d'administration au mois de novembre. Une fois adopté, nous allons conduire ce programme sur les cinq prochaines années», a-t-il précisé.

les populations restent résilientes et se prennent en charge elles-mêmes», a expliqué Abdou Dieng. Il a ajouté que ce programme est en train d'être articulé aussi bien au Burkina que dans les pays comme le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. M. Dieng a édifié aussi son hôte sur les initiatives prises dans le cadre des objectifs du développement durable au niveau de l'objectif 2, qui consiste à éliminer la faim dans le monde.

Il a informé que le PAM assistera plus de 600 000 personnes au Burkina Faso en nourriture et en argent pour acheter des vivres. Ce sont au total 20 milliards de F CFA qui sont consacrés par le PAM à ce titre. Le Premier ministre et son hôte ont abordé le programme de résilience dans les pays du Sahel qui vise à les aider à sortir du cercle vicieux de la famine durant la période de soudure.

