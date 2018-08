Burkina Faso: Communication de crise - Des acteurs du tourisme dotés de rudiments

L'atelier a été organisé par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en partenariat avec le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC). Point focal dudit organisme au sein du département de la culture, Rosalie Balima a, pour sa part, salué la qualité de la formation. "Nous avons assisté à des échanges très fructueux.

La communication de crise étant très importante, a-t-elle poursuivi, les Etats doivent privilégier la coordination entre les forces de défense et de sécurité, les autorités sanitaires, et les médias locaux et internationaux.

C'est-à-dire avant, pendant et après la période d'instabilité. Des conférences de presse, des déclarations publiques ont ainsi été simulées avec les participants", a expliqué la formatrice, Ruth Sobrino. "Avant la crise", a-t-elle précisé, est en rapport avec la création des équipes, du contenu et la préparation de tout le personnel en charge de la gestion de la crise. "Pendant la crise" est lié à la communication dans les médias.

Sanctionnés par des exercices, des cas pratiques et des travaux de groupe, des modules sur la stratégie de communication de crise, les relations médias en temps de crise, les Technologies de l'information et de la communication (TIC) ont été dispensés aux participants au cours de ces cinq jours.

