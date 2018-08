Burkina Faso: UNIR/PS - «Le Burkina Faso a besoin d'une alternative de gouvernance», Me Bénéwendé Sankara

L'Union pour la renaissance Parti sankariste (UNIR/PS), a animé sa 2e conférence nationale des cadres du parti, le 11 août 2018, à Ouagadougou. La responsabilité et l'engagement de l'instance a été au cœur des discussions.

L'Union pour la renaissance Parti sankariste (UNIR/PS) recommande au gouvernement, la promotion des cadres compétents et consciencieux au sein de l'administration publique et la prise de mesures urgentes afin d'assurer la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

C'est l'une des suggestions- phares de la 2e conférence des cadres, tenue le 11 août 2018 à Ouagadougou, sous le thème : «Responsabilité du cadre de l'UNIR/PS dans le rayonnement du parti».

Cette rencontre a également permis de prendre une résolution et deux motions de soutien. La résolution ont porté sur la participation active des cadres à l'animation des commissions du parti et leur contribution financière afin de garantir une victoire au «parti de l'œuf» lors des prochaines échéances électorales.

En tant que membre de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle (APMP), les participants à la conférence ont réaffirmé leur soutien au nouveau Code électoral et actions de développement du gouvernement. Pour Me Bénéwendé Stanislas Sankara, président du parti, il s'agit d'une rencontre annuelle statutaire.

A l'entendre, ce rendez-vous a permis de poser la problématique de la responsabilité individuelle et personnelle du cadre de l'UNIR/PS, mais aussi la place et le rôle qu'il doit jouer pour rendre le parti plus fort et plus rayonnant.

Pour lui, un cadre de l'UNIR/PS doit être politiquement conscient et techniquement compétent dans son domaine. «Le cadre doit avoir à l'esprit qu'il défend une ligne et des valeurs incarnées par son parti», a-t-il expliqué.

Le président de l'UNIR/PS a aussi appelé à une alternative de gouvernance au-delà de l'alternance acquise par le peuple suite à l'insurrection populaire de 2014. Selon lui, le gouvernement actuel a réalisé des performances dans lesquelles le peuple se reconnaît.

Cependant, des attentes fortes existent toujours, d'où l'engagement de son parti à travailler pour répondre à cette demande afin que les conditions d'une véritable rupture s'installe au pays des Hommes intègres. C'est-à-dire une gouvernance qui tient compte des aspirations profondes du peuple burkinabè, a-t-il ajouté.

Sur les avantages que pourraient bénéficier les cadres de l'UNIR/PS dans le cas de l'alliance avec le parti au pouvoir, Me Sankara a été catégorique.

«Nous n'avons pas fait alliance avec le parti au pouvoir parce qu'il y a la soupe à boire», s'est-il exclamé. Et de conclure : «ceux qui rêvent d'une soupe pourraient se retrouver dans quelque restaurant que ce soit, mais à l'UNIR/PS, nous nous sommes engagés pour le développement du Burkina».