Le chef du gouvernement de la République de Sao-Tome et Principe, Patrice Trovoada, est en visite au Burkina Faso. Il est arrivé à Ouagadougou dans la matinée du samedi 11 août 2018.

L'avion transportant le Premier ministre de la République de Sao-Tome et Principe, Patrice Trovoada, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou, aux environs de 9 h 30 mn, le samedi 11 août 2018. Il a été accueilli par son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et quelques membres de son gouvernement.

Après une demi-heure d'entretien entre les deux personnalités au salon d'honneur, Patrice Trovoadaet sa délégation se sont rendus à son pied-à-terre au quartier Ouaga 2000. Cette visite va certainement donner un coup de fouet à la coopération bilatérale qui date de plus de 30 ans.

L'accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le gouvernement du Burkina Faso et celui de la République démocratique de Sao Tome et a été signé le 13 juillet 1984 à Sao-Tome et Principe.

Le protocole relatif à l'organisation et le fonctionnement de la grande commission mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux Etats et l'accord commercial ont également été signés à la même date.

Depuis la visite d'amitié et de travail du président de Sao- Tome et Principe, Miquel Anjos Trovoada, effectuée au Burkina Faso du 28 au 31 mars 1994, la coopération bilatérale attend d'être dynamisée.

Situé en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, à 239 km (Săo Tome) des côtes du Gabon et 216 km (Principe) de la Guinée équatoriale, Sao-Tomé et Principe est un Etat insulaire de 1001 Km2.

Le Portugais et le Créole sont les langues officielles. En 2016, la population était estimée 199 910 habitants, selon la Banque mondiale. Riche en pétrole, les réserves sont évaluées à deux milliards de barils. L'actuel président de la République est Evaristo Carvalho.