Algérie: L'ADHM dénonce l'expulsion "massive" et "abusive" par Rabat de migrants

"Nous demandons depuis des années l'arrestation des grands trafiquants et à la place on arrête leurs victimes", a-t-elle critiqué.

Affirmant détenir des photos et des témoignages accablants, l'ONG a évoqué quasiment des "attaques ciblant des campements et des domiciles" qui n'ont pas épargnés y compris des personnes déjà régularisées ou encore des étudiants en formation dans des établissements universitaires marocains, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne.

"C'est vers la ville de Tiznit - à plus de 800 kilomètres de Tanger et par bus, en pleine canicule estivale, qu'ont été déplacés des centaines de migrants clandestins dans des conditions inhumaines " a dénoncé vigoureusement l'Association marocaine.

Rabat — L'Association marocaine des droits de l'Homme (ADHM) a dénoncé dimanche des arrestations et des expulsions abusives de migrants au Maroc, évoquant des "opérations massives" qui ont eu lieu dans des camps installés aux abords de Tanger, de Nador et bien d'autres villes du Royaume.

