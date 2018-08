Algérie: Oran - journées d'El Bahia du court métrage du 18 au 20 août

Les thématiques des courts métrages, allant des films de romance de courte durée aux documentaires, traitent de sujets sociaux, notamment ceux d'actualité, abordant la jeunesse, le rôle de la femme dans la vie, les ambitions et les liens sociaux. Parmi ces films , "La vie libre" de Mohamed Chouat de Sidi Bel-Abbès, "Les chants des îles" de Belkacimi Amel, "Voyage d'un dramaturge" de Samir Zemmouri , "Suicide" de Sayah Farah et, entre autres, "Addiction" de Mohamed Belfadel.

M. Belfadel, qui est aussi président de l'association culturelle précitée activant dans les domaines du cinéma et du théâtre, a indiqué à l'APS que cette manifestation intervient pour satisfaire les désirs de certains cinéphiles et artistes d'Oran à opérer une continuité dans la dynamique cinématographique dans la capitale de l'Ouest algérien, qui a abrité le Festival international du film arabe (FIOFA).

