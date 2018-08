Algérie: Des enfants sahraouis prennent part à la cérémonie du mémorial de l'OTAN à Fréthun

Plus d'une centaine d'enfants sahraouis passent cette année leurs vacances en France, notamment à Rézé-Saint Nazaire Lanester, Sarthe, Annonay-Nancy, Saint Denis, Bordeaux, Vitry, Ivry et Loon Plage, rappelle-t-on.

La cérémonie a été ouverte par une allocution de bienvenue par le maire adjoint de Fréthun, suivie par une présentation de M. Hogard des enfants du village copains du monde et les valeurs que partagent les différentes nationalités, dont la solidarité, le respect mutuel et l'aspiration à un avenir meilleur, a-t-on indiqué.

"Les petits ambassadeurs du peuple sahraouis ont pris part à la cérémonie du mémorial de l'OTAN qui s'est déroulée à la stèle de Fréthun (commune française, située dans le département de Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France) en présence de certains élus de Fréthun, de la ville de Gravelines, du directeur du village Copains du monde, Christian Hogard et de plus de deux cents enfants vacanciers venant des quatre coins du monde", a indiqué SPS.

