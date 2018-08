Algérie: Permanence de l'Aid El Adha - Une campagne de sensibilisation à l'adresse des commerçants d'Alger

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a lancé dimanche une campagne de sensibilisation à l'adresse des commerçants et opérateurs économiques enregistrés au niveau de la wilaya d'Alger, pour les appeler à la nécessité de respecter le programme de permanence relatif aux deux jours de l'Aid El Adha et la semaine qui suit, a-t-on constaté.

Cette campagne qui s'étalera jusqu'au 21 août a pour objectif d'éviter les perturbations d'approvisionnement durant les deux jours de l'Aïd et appelle les commerçants et opérateurs économiques à la nécessité de respecter le programme de permanences relatif aux deux jours de l'Aid El Adha et la semaine qui suit, et ce pour garantir l'approvisionnement des citoyens en produits de grande consommation, a précisé, en cette occasion, le représentant de la direction de commerce de la wilaya d'Alger, Dahar Layachi.

Dans ce cadre, M. Dahar a fait état de la mobilisation de brigades d'agents de répression de fraudes au niveau des 57 communes d'Alger afin de conseiller et orienter les commerçants pour une application "efficace" du programme de permanence, ajoutant que cette campagne concernait 4500 commerçants activant à Alger.

Le nombre de commerçants qui assureront la permanence cette année a été revue à la hausse, selon les instructions du directeur de commerce de la wilaya d'Alger données après ses rencontres périodiques avec les responsables de 13 inspections régionales de commerce.

Dans ce sillage, M. Dahar a indiqué que des PV de signification ont été remis aux commerçants concernés par la permanence obligeant ces derniers à respecter le programme de permanence, relevant que le non respect de ce programme entraine des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture des commerces, et ce en application des dispositions de la loi 18-08 du 10 juin 2018 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, ainsi que l'arrêté du wali d'Alger daté du 31 juillet 2018 portant organisation de la permanence des commerçants et opérateurs économiques durant les deux jours fériés d'El-Aid El Adha, du 1er jour de Muharram et d'Achoura.

Il a ajouté, en outre, que la permanence ne concernait pas toutes les activités commerciales et se limitait aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l'image des magasins d'alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes, les boulangeries et certaines activités de service (cafétérias, restaurants, fastfoods et stations essence).

La direction du commerce d'Alger a mobilisé 93 brigades composées de 187 agents des services de la répression des fraudes et des investigations économiques qui veilleront au bon déroulement de l'opération de permanence et du suivi du programme, a fait savoir le même responsable.

Par ailleurs, le responsable a fait état de l'ouverture, durant les deux jours d'El Aid, des grands centres commerciaux, à l'instar d'ARDIS, UNO, le centre commercial de Bab Ezzouar et CARREFOUR qui devront assurer la disponibilité des produits alimentaires, en sus de l'ouverture du marché de gros de légumes et de fruits des Eucalyptus, les abattoirs d'Alger et du marché de gros des produits alimentaires d'Oued Semmar et de Kouba.

M. Dehar a fait savoir, enfin, qu'une convention sera signée avec une boulangerie industrielle sise à Constantine pour approvisionner la capitale durant les deux jours de l'Aid.