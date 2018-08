Congo-Kinshasa: Le réseau de transport amorcé / Centrale de Kakobola - Ingele Ifoto annonce l'électricité à 100% au Kwilu

C'est fait. Les contrats nécessaires à la construction du réseau de transmission de l'électricité produite par la centrale de Kakobola sont désormais signés.

En effet, le samedi dernier, le gouvernement congolais via le ministre de l'Energie et Ressources hydrauliques a paraphé, avec le consortium Mohan et Aps, un accord pour le transport de l'électricité produite à Kakobola. "Nous sommes réunis ce jour pour matérialiser la signature du contrat relatif à la réalisation des travaux de lignes de transmission et de réseaux de distribution associés à la centrale hydroélectrique pour alimenter les villes de Kikwit, Idiofa et Gungu ainsi que quelques localités environnantes de la centrale de Kakobola ", a dit Ingele Ifoto, Ministre de l'Energie face aux élus de la province de Kwilu.

Donc, la cité de Gungu, les villes d'Idiofa et de Kikwit devront sous peu être éclairées par l'électricité produite à Kakobola. Il sied de signaler qu'au cours de cette cérémonie de signature, que la partie congolaise était représentée par le Ministre de l'Energie et ressources hydrauliques, Ingele Ifoto et son collègue des Affaires foncières, Lumeya-Dhu-Maleghi. Ingele Ifoto a, sans y aller par quatre chemins, affirmé que la fourniture de l'électricité produite par le barrage de Kakobola, qui est en fait la réponse de la politique gouvernementale de l'industrialisation devant créer des emplois dans la province du Kwilu, n'est plus loin de sa concrétisation.

"Aujourd'hui, par la signature de ce contrat, se concrétise la volonté du président de la République, Joseph Kabila, celle d'offrir à la population de la province du Kwilu l'accès à l'électricité en vue d'améliorer ses conditions de vie et booster l'économie de la contrée", dixit le patron de l'énergie.

Et de préciser : "il nous manquait les lignes de transport pour transporter cette électricité à partir de la centrale de Kakobola vers les villes de Kikwit, d'Idiofa et la cité de Gungu. Le 21 août, les parties prenantes au projet seront sur terrain pour voir ce qui est en train d'être fait. Aussitôt après, le président de la République ira donner le coup d'envoi à cette électrification en commençant par la pose de la première pierre à Idiofa, à Kikwit et Gungu pour la réception du courant dans ces cités".

Selon l'Ingénieur Conseil du gouvernement, Wapcos Limited, tout sera mis en œuvre pour finir les travaux dans les délais impartis de 12 mois. Selon, le DG de Wapcos, la cité de Gungu sera desservie en électricité dans 6 mois, tandis qu'Idiofa et Kikwit le seront dans 12 mois.

Le ministre Ingele, pour sa part, a fixé le consortium Mohan du soutien du gouvernement congolais. "Je crois que c'est le plus grand cadeau que le président offre à la population du Kwilu. Il offre ce projet qui se réalise à notre Patriarche Antoine Gizenga. De son vivant, le Patriarche verra la lumière à Gungu, à Idiofa, à Kikwit. Si nous avons quitté l'opposition pour adhérer au Front commun pour le Congo (FCC), c'est parce que le président avait pris deux engagements pour nous la population du Kwilu, à savoir respecter la Constitution et offrir Kakobola aux habitants du Kwilu. Aujourd'hui, cette promesse est en train de se réaliser. Et, il a mis le ministre de l'Energie pour matérialiser ce projet", a soutenu, pour sa part, Me Lumeya.

Lisez, ci-après, in extenso, les propos du patron de l'Energie lors de la signature de ce contrat.

Mot de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Energie à l'occasion de la signature du Contrat relatif aux travaux de construction des lignes de transmission et réseaux de distribution associés à la centrale hydroélectrique de Kakobola.

Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Directeur Général de Wapcos Limited et Son équipe ;

Messieurs les Membres de mon Cabinet et toute l'équipe de GCK ;

Nous sommes réunis ce jour pour matérialiser la signature du contrat relatif à la réalisation des travaux de lignes de transmission et de réseaux de distribution associés à la centrale hydroélectrique pour alimenter les villes de Kikwit, Idiofa et Gungu ainsi que quelques localités environnantes de la centrale de Kakobola.

La cérémonie de ce jour s'inscrit dans la suite d'une série d'actions notamment :

-La signature des accords de prêt entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo et le gouvernement Indien pour financer la construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola et,

Le contrat d'exécution de ces travaux, dont celle de ce jour.

En effet, nul n'est besoin de vous rappeler que les travaux de construction de cette centrale ont pris fin depuis et les essais à vide ont été réalisés avec succès depuis le deuxième semestre de l'année 2016.

A l'absence des réseaux de transmission et de distribution, les populations de villes de Kikwit, Idiofa ainsi que Gungu n'ont pas pu être desservi en électricité.

Aujourd'hui, par la signature de ce contrat, se concrétise la volonté de Son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République, Chef de l'Etat, celle d'offrir à la population de la province du Kwilu, l'accès à l'électricité en vue d'améliorer ses conditions de vie et booster l'économie de la contrée.

C'est ici le lieu de saluer le concours des services spécialisés de mon ministère notamment la GCK et notre Ingénieur Conseil Wapcos Limited ainsi que tous les autres services privés ou étatiques.

Y relativement, je voudrais rassurer le consortium MOHAN du soutien du gouvernement congolais et du mien propre tout au long de la réalisation de ce projet. C'est pourquoi, je saisis en même temps cette occasion pour vous rappeler les observations pertinentes formulées par Exim Bank of India dans son avis de non objection.

Aussi, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que les travaux se terminent dans le délai convenu et que l'ouvrage soit remis à son maître à la satisfaction de gouvernement et des populations riveraines.

Je demande à GCK qui est le maître d'ouvrage délégué et de Wapcos notre Ingénieur-conseil d'être assidus au travail qui est le vôtre et bien accompagner le consortium pour l'aboutissement heureux de ce projet.