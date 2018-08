Congo-Kinshasa: Noël Tshiani - Les raisons de se battre pour un nouveau leadership en RDC !

Pour arriver à ces objectifs, la RDC a besoin d'un leadership nouveau: propre, intègre, éduqué, expérimenté, visionnaire, branché, connecté sur le plan international et doté d'un projet de société cohérent pour transformer fondamentalement le pays et créer des opportunités pour tout le monde. Un leadership qui n'a jamais été mêlé à la gestion calamiteuse de notre pays.

Nous voulons que la RDC cesse d'être la risée du monde et redevienne un pays respecté et respectable.

Nous voulons utiliser les ressources naturelles, pas pour l'enrichissement personnel de quelques individus et leurs familles comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais plutôt pour développer le pays au profit de tous les congolais et toutes les congolaises sans exception. Nous voulons redonner la dignité au peuple Congolais.

Nous voulons passer de la vieille classe politique à une nouvelle génération de leaders qui sont prêts à travailler ensemble pour le bien de la RDC et de notre peuple. Nous voulons passer de la mauvaise gouvernance sous les régimes politiques actuels et anciens, à un système de bonne gouvernance et de méritocratie où toutes les congolaises et tous les congolais ont une chance égale de s'épanouir dans notre société et dans notre pays.

