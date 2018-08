Congo-Kinshasa: Retour et participation de Katumbi aux élections - La DEK à l'assaut de l'ambassade des USA aujourd'hui !

Pour beaucoup d'entre ces militants, le retour de leur Chairman Chapwe, l'organisation des élections inclusives, crédibles et apaisées aussi le retrait de la machine à voter et la décrispation du climat politique avec la libération de sept cas emblématiques des prisonniers politiques, allusion faite à Jean-Claude Muyambo Kyassa, Eugène Diomi Ndongala, Frank Diongo, Gérard Gécoco Mulumba, pourront certainement rendre crédible ces élections tant attendues.

Pour Papy Mbaki, avocat de métier et membre du Parti National pour la Démocratie et le Développement (PNDD), ces revendications vont faciliter le retour de Katumbi au pays de ses ancêtres en homme libre, et cela pour qu'il vienne déposer éventuellement sa candidature à la présidentielle comme tout autre citoyen.

Le sit-in de la matinée de ce lundi sera accompagné du dépôt de mémorandum, et va s'inscrire dans la logique d'idées, qui cadrent avec les deux précédentes exécutées devant la Monusco et l'Ambassade de l'Afrique du Sud.

Il sied de signaler que cette dynamique croit dur comme fer que leurs revendications connaîtront l'apport et l'implication des occidentaux, en l'occurrence, le Président Donald Trump et Nikki Haley, qui auront influencé positivement le processus électoral en République Démocratique du Congo.

C'est sans ambages qu'après les deux récentes revendications, ce lundi 13 août 2018 à 9 heures, la Dynamique Election avec Katumbi (DEK) et quelques mouvements pro-Katumbistes convient, une fois de plus, les sympathisants qui soutiennent Moïse Katumbi, d'assister au troisième sit-in épinglé du dépôt d'un mémorandum à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique.

