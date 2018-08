Ile Maurice: Services publics - L'Utility Regulatory Authority organise un séminaire sur la règlementation des services publics

communiqué de presse

Le ministère de l'Energie et des Services publics organise, en collaboration avec l'Utility Regulatory Authority (URA), un séminaire de haut niveau sur la règlementation des services publics les 16 et 17 août 2018 à l'hȏtel Hennesy Park à Ebène. Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, procèdera à l'ouverture de l'atelier le 16 août.

Une cinquantaine de participants du ministère de l'Energie et des Services publics, de l'URA, du Central Electricity Board, de la Mauritius Renewable Energy Agency, ainsi que des Independent Power Producers y participeront.

Le consultant, Dr Frank Sebbowa, expert en régulation du secteur de l'énergie, a été nommé par la Banque africaine de développement et l'African Legal Support Facility pour fournir à l'URA un soutien consultatif et une assistance technique développement organisationnel en ce qui concerne sa fonction de régulateur. Il animera le séminaire de deux jours qui vise principalement à fournir aux principales parties prenantes une compréhension commune de la raison d'être de la création de l'URA et de son rôle de régulateur. Le deuxième jour de l'atelier ciblera des cadres de haut niveau du secteur énergétique.

Les thèmes qui seront abordés sont : Les rȏles réglementaires clés de l'URA ; Le but et importance de la réglementation de l'industrie de l'électricité ; Les principes de la régulation de l'électricité ; L'importance de règlementer les services de l'électricité ; Les perspectives et les défis de la réglementation du secteur de l'électricité ; et Les rôles des parties prenantes dans la réglementation de l'électricité, entre autres.

L'Utility Regulatoty Authority

L'URA a été créé en 2016, conformément à l'Utility Regulatory Authority Act 2004, en vue de réglementer les services publics, à savoir l'électricité, l'eau et les eaux usées.

L'autorité a pour objectifs d'assurer la durabilité et la viabilité des services publics ; de protéger les intérêts des clients existants et futurs ; de promouvoir l'efficacité des opérations et des investissements en capital en ce qui concerne les services publics ; et de promouvoir la concurrence pour prévenir les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans le secteur des services publics.

Les principales fonctions de l'URA sont de mettre en œuvre la politique du gouvernement relative aux services publics applicables ; d'accorder, modifier et révoquer des licences relatives à un service public ; de réglementer les tarifs et autres redevances perçus par un titulaire de licence conformément aux règles spécifiées dans la législation pertinente relative aux services publics; et de négocier ou arbitrer des différends entre un client et un preneur de licence, ou entre deux ou plusieurs détenteurs de licence.