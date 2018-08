Algérie: Ligue 2 (1e j) - L'ASO Chlef et la JSM Béjaïa rassurent d'entrée

Deux matchs se sont terminés sur un score vierge : USM Blida-WA Tlemcen et MC Saida-MC El-Eulma. Blidéens et Saïdis doivent certainement regretter les deux points perdus à domicile, et qui pourraient peser lourds dans la balance au moment du décompte final.

En ouverture de cette journée inaugurale vendredi, l'exploit a été réalisé par le nouveaux promus, l'USM Annaba et l'ES Mostaganem, vainqueurs hors de leurs bases respectivement devant l'US Biskra et la JSM Skikda sur le même score (1-0) alors que l'A. Boussaâda euphorique, prend la tête du classement au goal-avérage, grâce à sa large victoire devant le RC Kouba (5-0).

L'ASO Chlef et la JSM Béjaïa ont bien entamé la nouvelle saison de la Ligue 2 Mobilis de football 2018-2019, en s'imposant respectivement à domicile face à l'ASM Oran (2-1) et au RC Relizane (1-0), en clôture de la 1re journée de la compétition disputée samedi.

