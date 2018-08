Algérie: Ligue 1 Mobilis (1e j) - l'ESS déroule, débuts réussis pour les promus

Les deux derniers matchs au programme de cette journée : MC Alger - Paradou et USM Alger - DRB Tadjenanet se joueront respectivement lundi 13 (20h00) et mardi 14 août (21h00). Les deux clubs algérois ont disputé durant la semaine les 32es de finale (aller) de la Coupe arabe des clubs champions.

Le CABB Arreridj, qui effectue également son retour au palier supérieur, est allé tenir en échec le MC Oran (1-1). Le club des hauts-plateaux a marqué probablement le but le plus rapide de la saison dès la 30e seconde de jeu par l'entremise de la nouvelle recrue estivale Abdelmalek Meftahi.

Rebiaï (29e), Ghacha (48e) et le capitaine Djabou (57e) ont permis à l'ESS d'empocher les trois premiers points de la saison, face à une équipe de la Mekerra qui n'a pas pesé lourd.

