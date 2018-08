Algérie: Eddalia - Les acquis de la femme algérienne consolidés

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a mis en exergue à Tunis, les acquis de la femme algérienne, consolidés dans tous les domaines, durant les deux dernières décennies, grâce à "la volonté politique et aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika", a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Intervenant aux travaux de la première réunion maghrébine des ministres chargées de la Condition de la femme des pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA), tenue les 10 et 11 août à Tunis, en présence du secrétaire général de l'UMA, Taieb Baccouche, la ministre s'est félicitée des acquis de la femme algérienne, consolidés durant les deux dernières décennies, grâce à la forte volonté politique et aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont le dernier fut la consécration du principe de parité dans le marché du travail et dans les postes de responsabilité, en vertu de la Constitution amendée de 2016".

Dans ce cadre, Mme Eddalia a rappelé "les différents acquis obtenus par la femme algérienne dans les différents domaines, notamment l'enseignement supérieur, la magistrature, les différents corps de sécurité, les représentations diplomatiques et les différentes instances nationales, régionales et internationales."

En matière d'autonomisation économique, la ministre a évoqué "les différents programmes et mécanismes crées par l'Etat, ayant permis d'encourager l'entrepreneuriat féminin et de faciliter l'accès des femmes aux microcrédits, contribuant ainsi à la dynamique du développement national", indiquant que "les efforts se poursuivent, à tous les niveaux, pour conforter les acquis de la femme et assurer son émancipation en vue d'atteindre les objectifs du développement durable (ODD) 2030, outre l'Agenda Afrique 2063".

Par ailleurs, Mme Eddalia a rappelé "la résistance et la lutte de la femme contre le terrorisme durant la décennie noire et sa contribution active à la mise en oeuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale", saluant, dans ce sillage, l'adoption, récemment, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'initiative proposée par l'Algérie relative à l'institution de "la journée internationale du vivre ensemble en paix" le 16 mai de chaque année.

S'agissant de la coopération maghrébine dans ce domaine, la ministre a mis l'accent sur "la nécessité d'intensifier les initiatives et les efforts afin de parvenir à une vision maghrébine commune et unifiée, en vue de promouvoir les questions relatives à la femme", soulignant "la position inaliénable de l'Algérie bannissant la violence sous toutes ses formes et en faveur de la défense des droits de l'homme, conformément à la résolution onusienne 1325 relative à la contribution de la femme à la paix et à la sécurité, étant la première victime des conflits et guerres".

Mme Eddalia a exprimé le souhait de voir cette réunion constituer "un jalon sur la voie du dialogue et de la coordination entre les pays maghrébins, dans l'objectif de tracer les perspectives du développement durable dans le grand Maghreb, au sein de la paix et de la sécurité".