Gabon 9 provinces - Le G5 a l'honneur !

Cet évènement a été une totale réussite. La tache noire qui a quelque peu obscurci la joie des artistes et le non investissement des autorités originaire de la Nyanga : « Cette année comme l'année dernière nous n'avons pas été soutenus par nos autorités ou responsables politiques. Chose qui se fait naturellement pour les autres provinces. Nous pouvons prendre le Moyen-Ogooué comme exemple, lors de leur journée, les membres gouvernements originaire du G3 étaient présents pour encourager les artistes » avoue un artiste ressortissant de la Nyanga.

Les artistes durant leur passage ont communié avec un public qui reprenait les refrains de leur chanson à chaque fois. Le passage de l'artiste Jeanne Kabaya, ancienne sociétaire du groupe « Murima » a soulevé le public qui est venu danser avec elle sur scène sur le titre « la technique ». Et celui de l'humoriste Dibélou la cuisse a fait lever les autorités, parmi elles, Alain Claude Bilié -Bi- Nze, Ministre d'Etat, Ministre des Sports et de la Culture, chargé du Tourisme.

Tout en face, il y avait un espace dédié à la danse traditionnelle. Comme à chaque évènement de ce type « le ikokou » s'est affirmé comme étant une danse de réjouissance populaire. Le point d'orgue de cet évènement était le concert des artistes dans la soirée. Sur la scène on a assisté à un spectacle digne des plus grands.

L'avenue Jean-Paul 2 était parée aux couleurs du G5. Sur cet espace des stands étaient érigé pour la vulgarisation de l'art culinaire made in Nyanga. Des plats très prisés par les Ninois comme dissambu na mbologou (poisson salé aux aubergines) et ngumbe gumughe mu téri (le porc épic fumé aux concombres) étaient sur toutes les tables.

