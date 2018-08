Sénégal: Ziguinchor - A la rencontre des familles des exploitants forestiers portés disparus

L'angoisse et le désespoir rythment le quotidien des familles des quatre exploitants forestiers portés disparus dans la forêt de Boussoloume depuis une semaine. Dans la détresse, les épouses de ces personnes portées disparues, depuis dimanche dernier, sont partagées entre tristesse angoisse et inquiétude. Notre correspondant dans le sud du pays Ignace Ndeye est allé à leur rencontre, dans leur maison perdue au fond de Alwar, un quartier de la commune de Ziguinchor.

A côté de ses quatre enfants, le regard hagard, presque évasif, Nansou nous accueille dans la véranda en présence de son frère. «Depuis dimanche dernier, je suis sans nouvelles de mon mari», lâche-t-elle, avec remord. Avant de poursuivre: «je ne sais plus quoi faire; je suis là avec mes enfants et je prie le Bon Dieu chaque instant pour que mon mari revienne à la maison... »

Dans l'indigence la plus totale, la famille de Fodé Konaté survit et la jeune femme Nansou de le confirmer en ces termes: «c'est d'ailleurs à cause des difficultés de trouver quelques chose pour la famille que mon mari a décidé d'aller en brousse chercher des "madd" à vendre pour subvenir au besoin de la famille. C'est sa première expédition dans la forêt, avec ses amis. Avant, il s'adonnait à de petits boulots qui ne marchaient plus... », confie-t-elle.

Certains membres de sa famille très attristés comme son grand-frère, à son chevet depuis quelques jours, expriment leur tristesse. Aujourd'hui la peur enfle chez la famille Konaté, surtout chez sa dame qui s'inquiète de plus en plus.

Seule consolation pour l'heure, les démarches de son frère auprès des voyants et autres charlatans qui rassureraient que son mari est toujours vivant.

«Mon frère ne cesse de me rassurer sur le fait que les voyants consultés partout disent qu'ils sont sains et saufs... », déclare Mme Konaté très affectée par la disparition de son mari et qui ne cache toutefois son inquiétude. Une semaine que son mari et trois autres exploitants forestiers sont introuvables.

L'atmosphère est également très pesante dans cette autre famille d'un autre porté disparu, Lamarana Diallo, juste à côté. Sur place, sa femme mariée juste il y a quatre mois est plongée dans la même détresse. «Je ne dors plus, je ne mange plus. Une semaine maintenant que mon mari n'a pas fait signe de vie. Je ne cesse d'essayer de l'appeler au téléphone, même s'il est toujours sous boite vocale... »

La situation est d'autant plus difficile pour ces familles qu'aucune autorité n'a effectué le déplacement chez elles. Un fait déploré par les proches de ces disparus.

«C'est une famille démunie qui ne comptait que sur Fodé. Depuis des jours, rien à mettre dans la marmite; ce sont les voisins qui essaient de l'aider pour trouver quelques chose à manger. Aucune autorité n'a effectué le déplacement ici et c'est vraiment déplorable.

Je lance un appel aux autorités pour venir en aide à cette dame... », lance Mady Keita, le frère de la femme de Fodé Konaté, d'origine malienne, disparu dans la forêt de Boussoloume avec Lamarana Diallo et deux autres personnes depuis dimanche 6 août dernier.

Voilà une semaine maintenant que les recherches se poursuivent pour retrouver ces quatre personnes parties à la cueillette de fruits sauvages, le madd, dans la forêt de Boussoloume, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda.