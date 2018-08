Ile Maurice: Jayduth Gopal - 34 ans à livrer des lettres

Seuls les «plus puissants» de ce monde la possèdent. Et à une certaine époque, notre… Plus »

Néanmoins, des changements, il en a connu au cours de sa carrière. «Cela a beaucoup évolué avec le temps», concède le facteur. «Auparavant, nous étions à bicyclette, il fallait parcourir toute la région en pédalant et c'était plus fatiguant. Kan ti éna pou fer bann lamonté, nou transpir gro !» se souvient-il. Avec l'introduction des motos, ça va beaucoup mieux. «C'est plus pratique et moins éreintant.»

Cela a été son tout premier métier. Et la première fois qu'il a enfilé l'uniforme, il ne l'a plus jamais retirée. Trente-quatre ans déjà que Jayduth Gopal exerce la profession de facteur. Malgré les années, confie-t-il, il éprouve toujours la même passion pour ce travail.

