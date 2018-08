Burkina Faso: Lutte syndicale - Et la fédération des syndicats de la santé vit le jour

Le monde syndical, plus précisément dans le domaine de la santé, vient de s'agrandir. Le dernier né est la Fédération nationale des syndicats de la santé humaine du Burkina Faso (F-SANTE-BF), qui regroupe le Syndicat des sages-femmes, maïeuticiens et accoucheuses du Burkina (SYSFMABF), le Syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina (SAIB) et le Syndicat des médecins du Burkina (SYMEB). Devant la presse, le 11 août 2018, la fédération a dévoilé ses objectifs et ses fondements.

Ils pensent que c'est en fédérant leurs énergies individuelles et collectives, dans un sentiment de solidarité, qu'ils pourront mieux mener leur lutte qui est celle d'offrir des services de santé adéquats aux populations burkinabè. Eux, ce sont les membres des syndicats de la santé regroupés au sein de la F-SANTE-BF. Au cours d'une conférence de presse tenue le 11 août dernier, les membres de la fédération ont indiqué qu'ils œuvrent pour l'existence et le renforcement d'un syndicalisme national libre, constructif et démocratique.

Pour le porte-parole de la fédération, Alfred Ouédraogo, par ailleurs secrétaire général du syndicat des infirmiers, la santé des populations et l'amélioration de l'offre publique de la santé implique le renforcement des liens entre organisations, ainsi que le raffermissement de l'unité des syndicats dans le domaine de la santé.

D'où, selon lui, la création de cette fédération qui vise à promouvoir une offre de santé de qualité pour toutes les populations. Notre premier combat, a-t-il poursuivi, est de prôner le renforcement de l'équipement dans les centres de santé, car le manque d'équipements dans les centres de santé empêche les agents de santé de mener à bien leur travail.

Et très prochainement, selon le porte-parole, ils proposeront un mémorandum au gouvernement et si ce dernier ne réagit pas, ils prendront des actions fortes. Il a aussi indiqué que la F-SANTE-BF fonctionnera sur la base d'un principe de subsidiarité qui laissera les syndicats de base autonomes pour les questions spécifiques à chaque syndicat.

Pour ce faire, a-t-il souligné, la fédération met au cœur de son fonctionnement, le principe du consensus basé sur la critique et l'autocritique pour la construction d'un système de santé performant.

A la question de savoir quelles relations la F-SANTE-BF et le SYNTSHA entretiennent, le porte-parole a confié que l'Internationale des services publics (ISP) à qui leur fédération est affiliée, a approché le SYNTSHA pour son adhésion.

Mais jusque-là, la fédération n'a pas eu de réponse de ce syndicat. Toutefois, il espère que dans les jours à venir, le SYNTSHA les rejoindra. Du reste, il a indiqué que la F-SANTE-BF est ouverte à toutes les dynamiques inclusives dans le cadre d'une centrale syndicale. Notons que la F-Sante-BF bénéficie du soutien de l'ISP qui est une fédération d'action syndicale suédoise.