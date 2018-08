Burkina Faso: Conférence des cadres de l'Unir/ps - Le parti soutient le vote du code électoral

« Nous sommes un parti qui relève d'une alliance politique qui travaille en synergie, en cohésion, mais dans notre liberté et dans notre autonomie, nous avons terminé l'organisation des structures puisque nous les avons déjà installées. Il va falloir maintenant par rapport à notre feuille de route mener des activités souvent propres à l'UNIR/PS, mais en cohérence avec notre convention d'alliance », a conclu Me Bénéwendé Stanislas Sankara, président de l'UNIR/PS.

Et le président du parti de déclarer que « le régime actuel a fait des performances que le peuple reconnaît et que son parti reconnaît » mais, a t-il affirmé nous disons que même le peuple burkinabè demande au président Roch Marc Christian Kaboré qui a été élu sous la base d'un contrat d'aller au-delà de ce contrat social.

Qu'ils devaient d'abord être politiquement conscients parce qu'ils estiment être techniquement compétents dans leur domaine. « Donc, être cela veut dire que le cadre de l'UNIR/PS doit se mettre en tête qu'il défend une ligne, qu'il défend des valeurs et les représente, et qu'à tous les niveaux il devrait pouvoir les incarner », a-t-il déclaré.

A l'issue de cette rencontre « la première grande décision, c'est que nous avons pris une grande motion au terme de la conférence de soutenir le Code électoral qui vient d'être voté et d'encourager et exalter le gouvernement à pouvoir l'opérationnaliser » a fait part le président de l'UNIR/PS. Il a aussi confié aux militants avoir aussi invité les cadres à assumer et à jouer leur rôle en tant que cadre.

La clôture de la 2e conférence des cadres de l'UNIR/PS s'est faite le 11 août dernier au Comptoir burkinabè des chargeurs à Ouagadougou. Cette clôture a vu la présence effective de son président, Me Bénéwendé Stanislas Sankara ainsi que des membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle et les militants du parti.

