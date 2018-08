Angola: Nécessité de doter les municipalités de moyens financiers pour le déminage

Ondjiva (Angola) — La nécessité d'injecter dans le budget des six municipalités de la province de Cunene d'autres moyens financiers spécialement pour le déminage et pour résoudre d'autres problèmes éventuels a été défendue, samedi, à Ondjiva, par l'officiel de la Commission Nationale de Déminage et d'Assistance Humanitaire (CNIDAH) en poste dans cette région.

Se confiant à l'Angop sur les activités de son secteur dans la région, Mário Satipamba a expliqué que l'attribution de moyens financiers permettrait aux Administrations municipales d'entreprendre des petits travaux telles que la signalisation des zones suspectes de danger de mines et la vérification d'autres localités déjà déminées. Avec l'appui financier, les Administrations municipales pourront mener, à grande échelle, auprès des communautés locales des actions de sensibilisation sur le danger de mines. Elles pourront également former des guides pour orienter les citoyens dans les secteurs suspects de mines.

Le déminage est crucial pour le progrès, car il permet non seulement la circulation des personnes et des biens, mais il donne aussi une nouvelle impulsion au développement des activités agropastorales, étant donné qu'il rassure la population en ce qui concerne la sécurité dans l'utilité des espaces pour la culture, a-t-il ajouté à Ondjiva, principale ville de la provine de Cunene (extrême-sud). Selon les données de la CNIDAH en poste à Cunene, trois mines antitank et trois autres antipersonnel ont été désamorcées dans la région durant le premier semestre de l'année 2018.

Par ailleurs, 12.692 munitions d'armes de calibre divers ont également été découvertes par cette Commission, qui a aussi sensibilisé la population des zones périphériques et rurales sur le danger de mines. La CNIDAH contrôle, au niveau de la province de Cunene, trois opérateurs de déminage: La brigade des Forces armées angolaises (FAA), l'Institut National de Déminage (INAD) et l'Organisation non gouvernementale britannique "Halo Trust".