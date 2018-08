Burkina Faso: Soupçons de fraudes au concours de recrutement des IAC 2018 - « Aucune irrégularité décelée », selon le ministre stanislas ouaro

Le ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Pr Stanislas Ouaro, était face à la presse le vendredi 10 août 2018, dans les locaux dudit ministère. Au menu, il était question de faire le point sur les allégations de fraudes au concours de recrutement des Instituteurs adjoints certifiés (IAC) de la session 2018.

Pour planter le décor de sa rencontre avec la presse le 10 août dernier à Ouagadougou, Pr Stanislas Ouaro, ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, a rappelé la parution du confrère « Le Courrier confidentiel » en date du mercredi 25 juillet 2018. Une parution dans laquelle, dit-il, il a été révélé « des « irrégularités » et même d'éventuels « combines » dans l'organisation du concours direct de recrutement sur mesures nouvelles de 1 500 IAC (NDLR : instituteurs adjoints certifiés) de la session de 2018.

Ce qui n'a pas laissé indifférent ledit ministère et celui de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale qui, dès le 30 juillet dernier, ont mis en place une cellule chargée de vérifier ces allégations évoquées par le journal. Pour mieux cerner la question, relève le ministre Pr Stanislas Ouaro, les deux ministères et les responsables du « Courrier confidentiel » ont entamé une séance de travail, le 31 juillet dernier.

Trois jours après, soit le 3 août, selon les explications du ministre, la cellule, après une série de vérifications, rencontre le journaliste auteur de l'article, pour plus de transparence afin de confronter la liste des admissibles publiée par communiqué et celle des candidats qui ont pris part à l'oral d'admission.

« Aucune irrégularité, telle que décrite par le journal, n'a été décelée »

A l'issue de toutes les vérifications, Pr Stanislas Ouaro indique qu'aucune information relative à ces cas supposés de fraude n'a été enregistrée. Ajoutant qu'à ce jour, « aucune irrégularité, telle que décrite par le journal, n'a été décelée par la cellule de vérification mise en place par les deux ministères ».

Malgré tout, des cas d'irrégularités ont été découverts lors du contrôle effectué tout au long du processus de recrutement. Ce qui, selon le premier responsable du département de l’Éducation nationale et de l'alphabétisation, s'apparenterait à des tentatives de fraude et ce sont des cas qui ont été traités comme tels. Et de faire savoir que quatre candidats ont fourni, dans leur dossier, des diplômes appartenant à d'autres personnes.

Des cas transférés à la gendarmerie qui poursuit les investigations pendant que les candidats concernés ont été retirés de la liste. Le ministre Pr Stanislas Ouaro souligne que c'est au sortir de tout cela que les résultats d'admission ont été publiés le 7 août 2018, sous réserve de contrôle approfondi. Tout en rendant hommage à la presse burkinabè, il relève que le gouvernement manifeste ainsi sa bonne foi et sa volonté de lutter contre la fraude.