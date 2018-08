«C'est une mobilisation exceptionnelle qui traduit dans la réalité un slogan de Bess Du Niak. Quand l'essentiel est en danger est-il possible de ne pas s'engager ? Aujourd'hui, on voit l'engagement du peuple sénégalais qui vient exprimer son ras-le-bol par rapport à un gouvernement ou à une coalition qui a trahi la promesse qu'elle avait faite durant la campagne électorale. A 6 mois des élections, cette mobilisation exemplaire des forces vives de la nation annonce des batailles rudes pour qu'enfin le Sénégal ait un gouvernement qu'il mérite. Nous nous sommes rendu compte que depuis les indépendances, c'est cette élite prédatrice qui préside aux destinées de la nation. C'est quand même extraordinaire».

«Me Wade est parti sans problème. Si Macky Sall doit partir, il va partir, mais vous ne pouvez pas dire que je vais changer les règles que les autres le veuillent ou pas pour juste rester. Ce n'est pas possible. S'il persiste, il va créer des problèmes et le moment venu, tous les sénégalais diront que c'est lui le responsable».

Nous avons exigé la libération de Khalifa Sall, sa candidature et la candidature de Karim Wade. Disons, l'acceptation de toutes les candidatures et qu'il (Macky Sall, Ndlr) arrête les choix de parrainage pour que nous puissions organiser une élection paisible».

«Nous avons réussi le pari de la mobilisation à Pikine et à Guédiawaye. L'opposition unie est prête à montrer sa détermination et à aller jusqu'au bout de cette question pour que l'élection présidentielle ait lieu dans la paix et dans la transparence.

Pikine et Guédiawaye étaient noires de monde. La marche autorisée et encadrée par les forces de l'ordre s'est déroulée dans les artères de la banlieue dakaroise pour dénoncer la gestion de Macky Sall à la tête du pays.

