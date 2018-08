Sénégal: Kolda - Bamol Baldé, lance le mouvement APS

L'APS (cii laa book) se veut un cadre de rassemblement, d'expression et de concertation de jeunes, de femmes, d'hommes de toutes les générations, de toutes les couches socio-professionnelles, de toutes les obédiences religieuses, de toutes les régions du Sénégal, de tous les pays du continent, et partant de tous les continents du monde où réside un Sénégalais.

APS regroupe des citoyens Sénégalais de tous bord, de l'intérieur du pays comme de la diaspora imbus des valeurs de progrès et de développement du Sénégal qui, pour la plupart étaient en marge de la scène politique à cause de certaines pratiques qui avaient fini d'écorner sérieusement l'image des hommes politiques, dira-t-il.

«Conscients de notre riche histoire politique et reconnaissant le travail immense mené par nos prédécesseurs, nous avons décidé d'une manière irréversible et irrévocable de contribuer à la construction et la consolidation de cet élan patriotique», a-t-il soutenu.

Dans sa déclaration liminaire, le président Bamol Baldé a soutenu que «le Sénégal qui est un pays de tolérance, de dialogue, de concorde, de paix et de sagesse fait face à l'émergence d'une citoyenneté qui exige désormais une transparence sur la gestion des affaires locales et nationales».

