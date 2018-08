Sénégal: Ziguinchor - Violent incendie au marché Tiléne

Le marché Tillène, l'un des deux plus grands de Ziguinchor est réduit en cendres, en l'espace de trois heures d'horloge. La cause à un violent incendie qui s'est propagé sur les lieux et qui a occasionné de lourdes pertes estimées à plus d'un milliard de francs CFA.

Cet incendie n'a pas fait que des dégâts matériels: une commerçante du marché, sous le choc, n'a pu survivre; elle est décédée à l'hôpital quelques minutes après. De ce grand marché, il ne reste plus que quelques cantines situées aux alentours qui ont échappé à la furie des flammes.

Les Sapeurs-pompiers, du fait des moyens dérisoires, n'ont pu venir à bout du feu qu'après plus de trois heures d'intervention. Le marché Tillène parti en fumée, les commerçants dans le désarroi méditent sur leur sort, surtout en cette veille de fête de Tabaski.

Difficile de connaitre les raisons de cet incendie qui s'est déclenché, avant-hier samedi, au marché Tillène, du nom du très peuplé quartier de Tillène.

Et, il a fallu plusieurs heures avant que les Sapeurs-pompiers ne parviennent à maîtriser le feu dans ce marché complément réduit en cendre. Tout est parti en flamme, un spectacle désolant qui n'a pas laissé indifférent une dame, sous le choc des immenses pertes concédées, qui est décédée après son évacuation à l'hôpital.

Les commerçants de ce marché n'avaient que leurs yeux pour constater l'irréparable. Des cantines calcinées, des marchandises réduites en cendres; ce sont plus d'un milliards et demi de francs CFA qui sont partis en flammes dans ce marché, constate avec désarroi le président des commerçants du marché Tillène, Ousmane Faye allias Boy Sérère qui revient sur le film de cet apocalypse: «c'est vers 2h du matin, ce samedi, que le feu s'est propagé au cœur du marché.

Devant ce spectacle, j'ai pris ma moto pour aller alerter les Sapeurs-pompiers qui sont arrivés. Mais, devant l'ampleur des flammes, les soldats du feu n'ont rien pu faire, à cause de leurs moyens dérisoires...

Nous avons perdu presque un milliards et demi», se désole le responsable des commerçants de ce marché très fréquenté par les populations de ce quartier mais aussi par des Bissau-guinéens dont une forte colonie est présente dans ce quartier Tillène.

«C'est d'ailleurs l'explosion des bombonnes de gaz dans certaines cantines qui entravé l'intervention des Sapeurs-pompiers, confrontés également aux difficultés d'accès des bouches d'incendie complétement neutralisées par les cantines construites au-dessus et à la promiscuité dans les lieux... », martèle un commerçant qui évaluait ses pertes en marchandises en cette vieille de fête de Tabaski.

D'ailleurs, certains venaient de faire le plein des marchandises dans leurs cantines. Et tout a été ravagé par le feu qui n'a épargné que les rares cantines situées aux alentours du marché. Les autorités, sur place, n'ont pu constater que l'ampleur des dégâts dans ce marché Tillène complètement ravagé par le feu.

LE MANQUE DE MOYENS DES SAPEURS-POMPIERS INDEXE

Cet incendie a exhibé, au grand jour, les moyens dérisoires dont disposent les soldats du feu à Ziguinchor. Et, le président des commerçants du marché de Tillène, on ne peut plus amer, n'a pas manqué de fustiger les lenteurs accusées dans l'intervention des Sapeurs-pompiers lorsque l'incendie s'est déclenché.

Pour Ousmane Faye dit Boy Sérère, les soldats du feu étaient obligés de repartir chercher de l'eau. Pendant ce temps, le feu se propageait dans les cantines, ravageant tout dans sa progression.

Avec un seul camion d'intervention dans toute la région, le sous-groupement des Sapeurs-pompiers de Ziguinchor souffre de manque de moyens. Et, il a fallu plus de trois heures avant qu'ils ne parviennent à circonscrire le feu qui a tout ravagé. La volonté et l'engagement des soldats du feu n'ont pas suffi à sauver certaines cantines.

Ajouter à cela l'inexistence des bouches d'incendie complétement neutralisées par l'implantation anarchique des cantines qui ont été construite sur ces bouches d'incendie, ralentissant l'intervention des Sapeurs-pompiers. Le niveau de désorganisation qui y prévaut est extraordinaire, des implantations anarchiques à tout-va.

CAUCHEMAR DES COMMERÇANTS EN CETTE VIEILLE DE TABASKI

La situation est d'autant plus difficile pour les pensionnaires de ce marché Tillène qu'en cette veille de fête de Tabaski certains de ces commerçants ont vu toutes leurs marchandises parties en fumées. «J'avais fait le plein de tissu pour cette fête de Tabaski; mais voilà que j'ai tout perdu... », nous confie un commerçant, les larmes aux yeux. Situation insoutenable pour cette autre commerçantes qui n'en revient toujours pas.

Aliou Seye, un tailleur, médite sur son sort; lui qui dit avoir tout perdu, machine, tissus... «Mon problème, c'est surtout mes clients qui m'ont remis leur commandes pour la Tabaski. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ma cantine et mes biens sont réduits en cendres», lance-t-il, avec dépit.

REACTIONS SUR L'INCENDIE DU MARCHE TILENE DE ZINGUINCHOR : Compassion de la classe politique

Le violent incendie qui a ravagé le marché Tillène de Ziguinchor, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, réduisant en cendres plus de 360 cantines et entrainant d'énormes pertes marchandises et denrées en tout genre estimées à plus d'un milliard de F CFA, continue de susciter des réactions des politiques.

Ce marché, l'un des plus importants à Ziguinchor, est complètement calciné par les flammes qui se sont déclarées vers les coups de 2 heures du matin et ce n'est que vers 9 heures que le feu a été maîtrisé, malgré l'intervention du Groupement des sapeurs-pompiers sans moyens.

L'origine du sinistre, survenu en cette veille des fêtes de d'Assomption (le 15 août) et de la Tabaski ou Aïd el-Adha, reste inconnue, même si des spéculations font état d'un ventilateur qui aurait pris feu.

Abdoulaye Baldé : «Le marché de Tillène sera reconstruit dans les normes standards»

Le marché de Ziguinchor ravagé par les flammes sera entièrement reconstruit. C'est l'annonce faite par l'édile de ladite ville. Absent de sa localité au moment du drame, M. Baldé informe qu'il sera sur place au plus tard ce samedi soir vers 17 heures pour épauler les sinistrés.

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé promet que le marché Tillène (Ziguinchor) ravagé par un violent incendie sera entièrement reconstruit. «Je tiens à rassurer les tailleurs et commerçants qui ont enregistré des pertes. C'est la zone où il y a les cantines des tailleurs qui a pris feu.

J'étais en relation avec mes services sur place depuis 4 heures du matin. Une commission (qui) sera mise en place et dirigée par le préfet de Ziguinchor, va évaluer les dégâts. J'ai entendu le représentant du marché parler d'une perte de 1 milliard. Mais, vu la taille du marché et le nombre de personnes qui y travaillent, ça peut dépasser le milliard. Je serai sur place à 17 heures (avant-hier samedi, ndlr).

De là, nous travaillerons pour évaluer très vite les dégâts. Il y a la tabaski qui approche, donc, il faut faire vite pour couvrir ce gap et leur permettre de reprendre le travail très vite. Le marché sera reconstruit dans les normes standards. Le financement est évalué à hauteur de 500 millions.

C'est l'Association internationale des maires francophone qui a construit le marché de Banéto, qui sera le bailleur. Ensuite refaire la voirie qui traverse le marché et les autres qui sont aux alentours du marché.

Il est ressorti qu'il y a beaucoup de branchements clandestins. Nous nous attèlerons pour régulariser tout cela. Donc si le Dg de la Senelec, comme il l'a fait au marché de Liberté 6 Extension, peut réagir, il est le bienvenu. Ça sera un honneur.»

Le parti Rewmi : «Qu'une enquête sérieuse soit menée dans les plus brefs délais pour situer les responsabilités»

«Le parti Rewmi exige de l'État qu'une enquête sérieuse soit menée dans les plus brefs délais pour apporter la lumière sur cette affaire et pour situer les responsabilités», selon un communiqué. Et la source de relever que «les riverains ont déploré la promiscuité du marché et l'inefficacité des secours qui n'ont pas permis de contenir l'incendie et de limiter les dégâts.

Ainsi, le Rewmi fustige le mauvais aménagement et le manque d'organisation des marchés publics où des sénégalais s'activent pour gagner leur vie.» Le Rawmi apporte ainsi son «soutien aux habitants de la localité, mais surtout aux commerçants qui, à la veille de la Tabaski ont perdu beaucoup de leurs biens.»

Avenir «Senegaal bi ñu bëgg» «invite le gouvernement à apporter un soutien diligent et conséquent aux commerçants»

«La Coordination régionale de Ziguinchor de la Plateforme Avenir «Senegaal bi ñu bëgg» invite le gouvernement à apporter un soutien diligent et conséquent aux commerçants du marché Tilène à Ziguinchor et à lancer un Programme d'Urgence de Restructuration, de Modernisation et de Sécurisation des Marchés».

C'est la coordination régionale de Ziguinchor de la Plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg qui exprime ainsi sa compassion et sa solidarité vis-à-vis des milliers de grands et petits commerçants qui ont tout perdu dans l'incendie du marché Tilène, à Ziguinchor, et qui se retrouvent, du jour au lendemain, dans une détresse économique et sociale profonde, surtout en cette veille de fête de Tabaski.

Dans un communiqué, la coordination régionale de Plateforme politique relève qu'aux dires des témoins, «les sapeurs pompiers auraient perdu beaucoup de temps avant de rejoindre le lieu du sinistre. Mais le pire c'est qu'ils n'auraient pas eu assez d'équipements pour intervenir efficacement contre les flammes et qu'ils étaient obligés de repartir remplir leur citerne car le marché était dépourvu de bouche d'incendie.

Cette défaillance que l'on observe dans tous les marchés du Sénégal relève de la responsabilité directe de l'Etat du Sénégal. Le Gouvernement montre, sinistre après sinistre, son incapacité planifier, organiser et mettre de l'ordre dans les marchés et les lieux de vie et de travail des populations.»

Aussi la Plateforme rappelle-t-elle au président de la République et au gouvernement «les promesses faites après chaque incendie à assurer la sécurité et la salubrité de ces lieux. Ces engagements ne sont cependant jamais suivis d'effets. On se souvient bien des propos creux tenus par les autorités suite aux incendies dans les marchés de Kaoalack, Diourbel, Pakk Lambaye, et bien d'autres encore».

La coordination régionale de la plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg exhorte le résident Macky Sall à «apporter un soutien rapide et conséquent aux commerçants du marché de Tilène afin d'atténuer le traumatisme qu'ils subissent, avec leurs familles et leurs proches, et leur permettre de relancer rapidement leurs activités, évitant ainsi qu'ils n'aillent grossir les rangs des milliers de chômeurs qui peuplent les rues de Ziguinchor, faute d'activités de création de richesses à la hauteur des potentialités de la Casamance.»

Mieux, la Plateforme invite, en fin, le chef de l'Etat «à mettre en place, sans délai, un Programme d'Urgence de Restructuration, de Modernisation et de Sécurisation des Marchés. La récurrence des incendies dans les marchés ne relève pas de la fatalité mais de l'action des gens et de l'inaction du gouvernement», conclut la source.

ACT : «Nous souhaitons de tout cœur leur apporter notre soutien moral»

L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) souhaite, de tout cœur, apporter son soutien moral aux sinistrés de l'incendie du marché Tilène de Ziguinchor. Aussi tient-elle à assurer les populations et autorités du quartier de Tilène, ainsi que le maire de Ziguinchor, de la pleine et entière solidarité des compagnons de l'ACT dans cette dure épreuve.

«L'ACT et son président Abdoul Mbaye s'associent à la douleur qui frappe les populations et commerçants de la commune de Ziguinchor, et singulièrement tous les usagers du "Marché Tilène" face à la tragédie d'incendie qui s'y est produite la nuit du vendredi 10 au samedi 11 août 2018.

Marqués par les images d'un véritable brasier qui a ravagé ledit "Marché Tilène" et face aux nombreuses victimes des dégâts de l'incendie, nous souhaitons de tout cœur leur apporter notre soutien moral.

Le Président de l'ACT tient à assurer les populations et autorités du quartier de Tilène, ainsi que le maire de la commune de Ziguinchor, de la pleine et entière solidarité des compagnons de l'ACT dans cette dure épreuve», lit-on dans communiqué de l'ACT.