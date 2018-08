Sénégal: Présidentielle 2019 - La Ld investit Macky

Revenant sur le 8ème Congrès ordinaire, devant servir de tribune pour investir Macky Sall, le porte-parole de la Ld, Moussa Sarr informe que le parti est convoqué les 13 et 14 octobre prochains, à Dakar. Le thème retenu pour cette rencontre est «l'engagement politique au service de la construction d'une société de progrès et de justice sociale».

Au sortir de la session ordinaire élargie du Bureau politique, le samedi 11 août dernier, Nicolas Ndiaye, Sg par intérim et ses camarades de parti, ont révélé que «le Bureau politique demande aux militantes et militantes du parti d'accorder leurs parrainages au candidat de la coalition Bby».

La Ligue démocratique (Ld) invite ses militants à parrainer le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). En réunion du Bureau politique le samedi 11 août dernier, Nicolas Ndiaye, Secrétaire général, par intérim et ses camarades du parti, ont décidé d'investir le candidat Macky Sall au cours de leur Congrès ordinaire, convoqué les 13 et 14 octobre prochains.

