Madagascar: Football Poule des As - Fosa Juniors sourit, Elgeco Plus grimace

Le match tant attendu entre Fosa Juniors et CNaPS Sport dans un stade Alexandre Rabemananjara plein comme un œuf n'a pas tellement tenu ses promesses. Tout simplement parce que les deux camps avaient peur de perdre et que les occasions se faisaient rares. Comme à la loterie, Fosa Juniors remporta la victoire par la plus petite des marges.

1 à 0. Une victoire qui avait suffi au bonheur des Majungais même si le but était quelque peu, car Babou rentré quelques minutes plus tôt coupa la trajectoire d'un puissant centre de Jean Yves. Mais une victoire qui permit à Fosa Juniors de s'installer dans le fauteuil de leader avec 6 points contre 3 pour la CNaPS Sport qui reste à la seconde place avec un goal différence de +1.

La troisième place est revenue à l'étonnant FC Vakinankaratra qui vient d'enterrer définitivement toutes les chances d'Elgeco Plus en s'imposant sur le score de 3 buts à 1 dont un doublé d'Elysée.

Comme rien n'allait plus pour Elgeco Plus, son gardien Eddit Bastia écopa d'un carton rouge. On croyait alors àun renversement de situation après que Dino et ses amis réduisirent le score, mais c'était mal connaître le chaud public du stade Vélodrome d'Antsirabe qui poussa à la lutte ses protégés pour terminer la partie sur un 3 à 1 dont on continuera de disserter pour longtemps encore dans tout Vakinankaratra, car une telle performance constitue une première dans les annales du football de cette ville.

On se gardera de dire que la lutte pour le titre est fini, car ni la CNaPS Sport qui attend ces Majungais de pied ferme, ni encore moins le FC Vakinankaratra qui a prouvé que, quand on veut on peut, n'ont dit leur dernier mot. Et c'est tant mieux pour le spectacle.