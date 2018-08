Madagascar: Football - Hamada Nampiandraza suspendu par la CAF !

Si les faits reprochés à ces 14 arbitres sont exactes, ils encourent de lourdes sanctions comme celles infligées à 7 arbitres et un instructeur ghanéens allant de 10 ans de suspension à une exclusion à vie de toute activité liée au football. Des sanctions exemplaires en fait et qui devraient suffire aux arbitres à bien se tenir. Tous les arbitres malgaches sont avertis...

Une mesure disciplinaire qui illustre cette volonté du président de la CAF, Ahmad, de vouloir assainir le milieu de l'arbitrage en Afrique et qu'il applique sans état d'âme. Ce fut d'ailleurs un des thèmes de sa campagne lors des élections et comme il a été toujours fidèle à ses engagements, la machine de répression se mit tout bonnement en marche.

