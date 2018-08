Madagascar: « Marché du zoma » - Un grand marché au cœur de la ville, comme au bon vieux temps

Le « marché du Zoma » organisé par le « Zoma de Tanà » revient au Parvis de l'Hôtel de Ville pour sa troisième édition.

Jamais deux sans trois ! Après deux éditions à succès, « Le zoma de Tanà » revient au Parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely, du 15 au 19 août pour le « marché du zoma »... au grand bonheur des accros de « shopping ».

Un grand marché au cœur de la ville, comme au bon vieux temps ! Tel est le concept du « marché du zoma ». A travers ce concept, les amateurs de « shopping » pourront retrouver au même endroit, tous les produits qui ont, autrefois, fait le succès du marché d'Analakely. « Les fruits et légumes de qualité y seront aux premières loges, présentés et vendus à des prix de gros. Il en est de même pour les produits de poissonneries/boucheries. Les fleurs et plantes de jardin y feront bonne allure, et seront également en promotion. Les amateurs d'art « malagasy » ne seront pas en reste car des stands destinés à ces produits, sans oublier ustensiles de cuisine, gastronomie, habillements et accessoires qui seront également sur place.

Cet évènement est organisé par le « Zoma de Tana », ce site où les gens peuvent trouver tout en un clic. Créé pour rendre service aux différents consommateurs et entreprises, le site met à la disposition de tous les opérateurs économiques malgaches quels que soient leurs secteurs d'activités, son savoir-faire pour montrer les nouvelles technologies et contribuer au développement du numérique de Madagascar donc à sa prospérité. « En amont de sa chaîne d'activités, Le 'Zoma de Tana' vise à faciliter l'accès au numérique à tous les opérateurs économiques et à vulgariser l'utilisation de l'internet en milieu professionnel en proposant une offre de conception d'un site web pro-dynamique défiant toute concurrence.

En aval, lezomadetana.mg se présentera comme un moteur de recherche, aidera les internautes à trouver plus rapidement des informations précises sur toutes les offres disponibles se trouvant dans les sites web de nos vendeurs ». Promouvoir le savoir-faire et l'excellence du « Vita Malagasy » via la stratégie numérique, est l'ultime dessein du « Zoma de Tana ». Un grand marché au cœur de la ville, comme au bon vieux temps pour trouver tout en un clic... c'est au Parvis de l'Hôtel de Ville, du 15 au 19 août.