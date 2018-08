Madagascar: Tourisme - Un bateau en fond de verre à Nosy-Be

Bien connu par les touristes étrangers, Nosy-Be mise davantage plus haut. Cette fois, c'est une balade en fond de verre et en stand up « paddle que les promoteurs de cette destination mettent en avant, pour faire découvrir l'île de Sakatia.

« Nager avec les tortues vertes, visiter la mangrove et croiser les dauphins à bosse qui se laissent régulièrement approcher en Stand-Up-Paddle. Autant de découvertes et d'évasion sont réservées aux touristes », ont-ils indiqué. A noter que l'île de Sakatia, situé à 20 min de la ville de Nosy-Be, est le spot idéal pour découvrir la mangrove et plonger avec des dizaines de tortues.

On y croise parfois des dauphins à bosse le matin et quelques baleines en saison. Le sentier marin longe le récif extérieur jusqu'à la plage, où les grosses tortues « Chelonia Mydas » viennent se nourrir. « Chaque mois, nous établissons un programme phare à conseiller aux touristes, cette fois, ce sera cette balade en Paddle avec les tortues, suivi du déjeuner buffet à l'ombre des cocotiers et après-midi libre sur l'île de Sakatia », ont confié les opérateurs touristiques de l'Ile aux Parfums.