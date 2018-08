Madagascar: « Kudéta » - Tovo J'hay en totale communion avec ses fans !

Gâtés, les mélomanes l'étaient samedi soir. Au « Kudéta » Anosy, ils avaient passé une excellente soirée avec Tovo J'hay. Entre le chanteur et ses inconditionnels, c'est encore le grand amour !

J'hay n'a pas perdu la main ! Il s'est fait très rare ces dernières années. Contrairement à ce que s'attendaient la plupart, le chanteur est revenu sur le devant de la scène plus motivé et plus dynamique que jamais vendredi dernier, comme s'il avait toujours été là. Ne s'étant pas paré de ses plus beaux atours, comme le ferait la plupart des artistes, mais s'étant vêtu le plus simplement possible, comme pour une sortie entre amis, Tovo J'hay dès les premières notes, a renoué avec ses fans. Souvent muni de sa guitare et accompagné de ses musiciens la plupart du temps, l'interprète de « Teny mamy », qui a d'ailleurs fait partie du répertoire ce soir-là, a conquis le public, une fois de plus.

Ces titres sur lesquels il a bâti ses succès, ceux qui ont composé ses trois premiers albums, ont été repris à tue-tête et chantés en chœur par tous ceux qui avaient été de cette soirée au « Kudéta ». Oui, Tovo J'hay n'est plus aussi présent que dans le passé mais il a prouvé à tous ceux qui ont douté, qu'il n'a pas perdu la main et qu'il n'est pas encore près de signer sa retraite ! Ses fans ont eux aussi montré que malgré les années qui passent, leur amour pour leur idole n'a pas changé et qu'ils continuent à le soutenir. Samedi dernier, certains ont effectivement du rebrousser chemin faute de places. Un « remake » est donc fortement attendu, et cette fois, dans un endroit plus spacieux afin que tout le monde puisse profiter pleinement du moment.