Ile Maurice: Arun Ghunasham brille par ses prestations à l'étranger

Malaisie, Autriche et Roumanie : tels sont les pays où Arun Ghunasham a fait honneur à Maurice. Inscrit à l'Association mauricienne d'athlétisme, cet habitant de Triolet a participé à de nombreuses compétitions aux niveaux national et international.

Arun Ghunasham a 28 ans. Il travaille comme instructeur sportif à l'école préscolaire et primaire Northlands. Ne se départant jamais de son sourire, il nous relate son parcours sportif.

En novembre 2016, il a participé aux International Road 2 Marathon Series qui se sont tenues à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il y a remporté la médaille d'or. En avril 2017, il était à Vienne, la capitale de l'Autriche, où il courait un semi-marathon et a terminé dans le top 100. «À Vienne, nombreux étaient les participants au marathon et au semi-marathon. Mais j'ai fait de mon mieux. Je donne toujours le meilleur de moi-même à chaque parcours. Cela, dans l'unique but de faire briller Maurice.»

Cette année, au mois de mai, l'athlète s'est envolé pour la Roumanie afin de participer au marathon international de Brasov de 42 km. Il avait fait une bonne préparation en s'entraînant sous Marc Kevin Geraldo et Nazim Noorbux, confie-t-il. «Participer à la course et la terminer, c'est mon objectif principal. Me battre pour un prix n'est pas ma priorité, mais quand j'aurai l'occasion, je ferai de mon mieux. Courir est ma drogue. Sans cela, je ne peux pas vivre», témoigne-t-il.

Arun Ghunasham fait ressortir que concourir sur le plan international coûte cher. «Je voudrais remercier mes sponsors, Northlands School, Krypnet Computers, Orchard Kids, Arya Sabha Mauritius et le conseil de village de Triolet.»

Actuellement, il se prépare à se rendre en Suisse pour le prochain marathon qui se tiendra en octobre. «Je me sens bien et ma préparation se déroule à la perfection. Mon école me soutient pour cette participation. J'ai vraiment envie de faire honneur à notre pays et à tous ceux qui croient en moi», lance Arun Ghunasham.