Tunisie: Quand les femmes sont des superwomen !

Aujourd'hui, les relations entre les femmes et les hommes ont beaucoup changé, fruit de l'évolution de la société, de la femme en particulier, qui s'est détachée de son rôle «principal», à savoir l'éducation des enfants, les tâches domestiques, pour accomplir d'autres responsabilités à l'instar de l'homme.

On se retrouve aujourd'hui face à un vrai problème : deux univers qui coexistent ensemble, celui professionnel et celui domestique ! Et de plus elles doivent impérativement assurer ! Quelle est l'attitude de l'homme face à ce nouveau modèle social, qu'exige-t-il de la femme ? Être à la fois une bonne mère, une bonne épouse, une bonne ménagère et une bonne fonctionnaire, ne voilà-t-il pas des charges trop excessives ? Notre sociologue Soumaya Abdelaltif répond à ces questions.

Elle insiste d'ailleurs sur l'obligation d'instaurer des méthodes pour négocier, des conseils pratiques, des stratégies pour éveiller la conscience des partenaires (pourquoi pas des formations) et alléger la surcharge mentale pesant sur la femme. En effet, selon elle, le problème se résume aussi à une histoire de communication dans le couple.

Les représentations sociales doivent changer

Car, dans l'imaginaire collectif, l'espace domestique demeure donc un espace réservé à la femme qui englobe les responsabilités relatives aux tâches domestiques à l'éducation des enfants... «Car dans la représentation sociale, la femme est associée à l'univers de la reproduction alors que l'homme à celui de la production. Et pour arriver à l'équilibre en termes de partage des tâches au sein du couple, il faut bien que les mentalités changent, qu'il y ait un travail sérieux sur cette problématique pour alléger la surcharge mentale accablant sur la femme», précise encore notre maître-assistante à l'Institut supérieur des Sciences Humaines de Tunis.

Et d'ajouter qu' il faut revisiter les représentations sociales surtout celle de la définition du père et de la mère qui n'a pas évolué. «Dans ce sens, on demande des arrangements et une meilleure redistribution des rôles. A titre d'exemple, la garde des enfants, normalement ne devrait pas être une affaire purement féminine. L'homme devrait s'impliquer davantage. D'ailleurs dans les pays étrangers, des espaces de garde pour les enfants ont été créés afin d'alléger la charge mentale sur la femme qui devrait surtout faire ses preuves pour assurer son rôle de mère, de femme et de fonctionnaire», ajoute la sociologue.

Quant à l'homme, la concurrence et la question d'égalité entre les genres sont à l'origine de la peur qu'il ressent de perdre sa place et de tomber du piédestal. Pour préserver son rôle de mâle dominateur, il réagit en agressant verbalement et physiquement la femme et en lui faisant ressentir un sentiment de culpabilité.

Pour conclure, notre sociologue insiste sur le fait que les représentations sociales doivent impérativement changer, évoluer, et il faut trouver des arrangements pour donner des solutions et revoir la répartition sociale des rôles de chacun d'entre deux.