Tunisie: Un programme à plusieurs composantes

Plusieurs activités sont au programme durant le mois d'août, réalisées en coopération avec la direction régionale de la santé et le commissariat régional aux affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des Personnes âgées, a indiqué hier le délégué régional à la famille et à la population dans une déclaration à la correspondante de la TAP dans la région.

Figure au programme notamment une caravane médicale et paramédicale pluridisciplinaire qui a permis de fournir des prestations sanitaires au profit de 110 femmes ainsi que des jeunes, portant sur les maladies sexuellement transmissibles (SMT) ainsi que les maladies chroniques, a expliqué le responsable.

Des associations participent également à ces manifestations dont l'association pour le développement «Rayhana», a ajouté la même source. Sont organisées à cette occasion, des journées portes ouvertes au profit des femmes et des jeunes en matière de protection psychologique et de sensibilisation pour prévenir la délinquance et ses dangers.

Ces activités sont assurées par des cadres médicaux et des experts en psychologie, a souligné le responsable.

Des séances de sensibilisation et de dialogue sont également prévues au profit des femmes ouvrières et des femmes agricoles portant notamment sur les droits de la femme et l'importance du dialogue au sein de la famille pour prévenir les différentes formes de violences fondées sur le genre, a encore précisé la même source.