Tunisie: De l'ambition à revendre

Depuis ce test, le onze rentrant commence à prendre forme. La rencontre amicale prévue dimanche dernier a dû donner à l'entraîneur des idées encore plus claires.

Départ de Ressaïssi, Jlassi El Belarbi

Ce sont trois piliers indispensables dans l'équipe type du CAB qui sont partis vers d'autres cieux lors de l'intersaison. L'axial Mehdi Ressaïssi, le milieu défensif Hamza Jlassi et le meneur de jeu Firas Belarbi, puisque c'est d'eux qu'il s'agit constituaient la colonne verticale de l'équipe cabiste. Seulement quand on a un effectif aussi riche que celui du CAB, les solutions de rechange sont faciles à trouver. Il suffit qu'on l'utilise à bon escient d'autant qu'il a été renforcé par Abdelhalim Darragi en défense et Othmane Saïdi en attaque, deux nouvelles recrues dont on dit beaucoup de bien. Les trois compartiments de jeu sont complémentaires. En voici la présentation.

Défense

Med Habib Yeken, Abdelkhalek Yeken, Elyès Dridi, Taïeb Ben Zitoun, Mejri, Wissem Bousnina, Wajdi Jebbari, Abdelhalim Darragi.

Ce compartiment de jeu est appelé à être renforcé dans les jours à venir selon le président du CAB.

Entrejeu

Malgré le départ du milieu défensif Hamza Jlassi, ce compartiment de jeu demeure assez solide. On y trouve Bilel Saïdani, épaulé par Aliou Cissé dans un rôle défensif, tous deux derrière Habbassi, Amdouni, voire Alaâ Dridi et Khalil Balbouj, on pense également aux trois ex-côtistes Alaeddine Belhadj Amara, Mouheb Aouina et Mohamed Hezgui qui ont des chances de faire leur apparition en cours de parcours.

Attaque

Il s'agit là aussi d'un compartiment de jeu bien en jambe. La saison passée, les attaquants Ounalli, Wattara, Médina, Ben Choug ont été très percutants. Le départ de Firas Belarbi ne devrait pas poser de problèmes à ses ex-coéquipiers. La nouvelle recrue Othmane Saïdi saura certainement donner le plus escompté.