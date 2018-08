Tunisie: Pour une modernisation des législations

L'UTT a souligné son attachement aux valeurs universelles des droits de l'Homme et qui garantissent les droits de la femme, tels ses droits à l'égalité, au travail décent, à la protection contre la marginalisation et contre toutes formes de violence.

«La commission de la femme de l'Union des travailleurs de Tunisie est optimiste pour la place qu'occupe la femme tunisienne et appelle à poursuivre les actions militantes pour éradiquer les traditions et l'héritage limitant les libertés», ajoute la déclaration.

L'Union s'est prononcée pour la lutte contre toutes formes de violence à l'encontre des femmes, en tant que violation de l'être humain et de la dignité de l'individu, réaffirmant son soutien aux acquis de la femme au travail, sa participation et sa présence dans les centres de prise de décisions.

L'Union a réaffirmé le souci de garantir le droit de la femme à l'emploi et à l'amélioration des conditions de l'égalité des chances afin de consolider sa place sur le marché de l'emploi et sa participation à la vie économique, sociale, culturelle et civile.

