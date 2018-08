Tunisie: Les flammes ravagent une superficie de deux hectares et demi

«Dès que l'incendie a été circonscrit, l'opération de refroidissement a commencé et s'est poursuivie jusqu'à 8h00 dimanche avant d'entamer l'opération de veille préventive pour un délai non déterminé afin d'éviter la reprise du feu», a-t-il assuré.

La même source a indiqué que le feu a dévoré le plastique stocké à l'usine et a causé la destruction d'un mur et une partie du plafond sans se propager à l'intérieur.

«Le feu s'est étendu sur une superficie de deux hectares et demi et a atteint une partie de l'usine de plastique (environ 25%), située sur une plateforme en fer couverte de zinc», a-t-il ajouté signalant que les unités des sapeurs-pompiers relevant de l'Office national de la protection civile (Onpc) ont réussi à éteindre le feu avant qu'il ne se propage à l'intérieur de l'usine.

