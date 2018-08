Algérie: Championnat d'Afrique de para-powerlifting - L'Algérie termine en 3e place avec 13 médailles

Alger — L'Algérie a terminé troisième au classement du championnat d'Afrique de para-powerlifting (haltérophilie pour handicapés) des catégories juniors et séniors (messieurs/dames) organisé à la salle Harcha Hassane (Alger), avec 13 médailles dont (01) en or, (06) en argent et (06) en bronze.

"Les résultats obtenus par les athlètes algériens sont très honorables, car nous avons remporté des médailles devant des champions internationaux", a déclaré à l'APS, le sélectionneur national, Ben Atta Mohamed Salaheddine. La première place est revenue à l'Égypte avec 18 médailles dont 13 en or, 3 d'argent et 2 en bronze. Le Nigéria a décroché, quant à lui, la deuxième place avec un total de 13 médailles dont 11 en or et 2 en argent.

L'unique médaille d'or algérienne a été décroché par l'athlète Lamia Adra (63 kg). Ce rendez-vous a connu la participation de 86 athlètes dont 24 algériens.