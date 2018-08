Algérie: SN/GN - Des descentes conjointes dans des foyers de la criminalité à Birtouta

Alger — Des unités de la police et de la gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Alger ont effectué dimanche soir des descentes conjointes dans des lieux de la criminalité dans la circonscription administrative de Birtouta, en vue de garantir la sécurité des citoyens.

Ces descentes qui ont débuté vers 17h00 pour prendre fin à 20h30, ont été organisées dans le cadre d'une opération conjointe des éléments de la police et de la GN dans des lieux de la criminalité dans la circonscription administrative de Birtouta en vue de garantir la sécurité des citoyens. Le commissaire Said Tahar directeur de la sureté de la circonscription administrative de Birtouta, a fait état d'une descente conjointe programmée entre les forces de la GN et de la police d'Alger, afin de garantir la sécurité des citoyens.

Des descentes conjointe programmées entre les forces de la GN et de la police d'Alger a eu lieu dans les quartiers des nouvelles cités à l'exemple des cités 1.310, 932, 1.040, la cité RHB dans la commune de Tessala ainsi que la cité des 1.600 commune de Birtouta a permis après avoir procéder à des fouilles de voitures et des motos ainsi que des personnes suspectes, des caves et des toits à neutraliser des jeunes en possession de drogues et des armes blanches prohibés.

Ces quartiers ciblés connaissent une recrudescence de violences, des attaques à mains armées, des bagarres et la consommation des stupéfiants, selon Kourak Taha Yacine commandant de la brigade de sûreté et d'intervention de Birkhadem. Le principal objectif est la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Récemment, une opération similaire a eu lieu dans plusieurs foyers de la criminalité dans les communes de Bir Mourad Rais Gué de Constantine et Ain Naadja afin de garantir la sécurité des citoyens, rappelle-t-on.