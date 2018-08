Algérie: Phœniciculture à El Oued - 1.2 million de palmiers seront traités contre le Boufaroua et Myelois en 2018

La seconde phase, qui sera lancée prochainement, touchera un nombre similaire de palmiers productifs contre le Myelois, a-t-il ajouté . Les deux étapes de cette action de traitement ont été confiées aux services de l'institut national de protection des végétaux (INPV), qui ont traités près de 500.000 palmiers dattiers notamment dans les régions de Oued-Righ, Hobba (commune de Reguiba) et Akfadou (commune de Debila). Le traitement d'un nombre similaire de palmier dattier a été également confié à des entreprises privées, après adjudication public, ainsi que la contribution des fellahs qui ont traités 111.000 palmiers, eux même dotés d'insecticides et des équipements de l'INPV, a-t-on fait savoir.

L'opération s'inscrit au titre du programme préventif arrêté par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, visant à prévenir les risques des parasites qui ravagent le palmier dattier, a indiqué le directeur de l'Agriculture par intérim Abdelali Faleh. Cette action préventive scindée en deux phases, dont la première a été achevée et ayant permis le traitement de 601.000 palmiers contre le Boufaroua, par l'Institut national de protection des végétaux (INPV) à travers les trente communes de la wilaya, selon la même source.

