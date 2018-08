Ile Maurice: MK - Un vol supplémentaire vers la Chine

Seuls les «plus puissants» de ce monde la possèdent. Et à une certaine époque, notre… Plus »

C'est un Airbus A340, comprenant 34 sièges en classe affaires et 264 places en économie, qui va assurer cette desserte. «Nous nous attendons à des arrivées massives de Wuhan, et cela va constituer un boost conséquent en ce qui concerne le tourisme chinois. Cette nouvelle ligne cadre avec notre stratégie à capturer le flux entre le continent Africain et l'Asie», a fait savoir Somas Appavou, Chief Executive Officer d'Air Mauritius. Aussi, cette ligne directe Maurice-Wuhan devrait aider à inverser la tendance actuelle.

