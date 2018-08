Ile Maurice: Pédopornographie - Hausse du trafic vers les sites web ces trois derniers mois

Seuls les «plus puissants» de ce monde la possèdent. Et à une certaine époque, notre… Plus »

La pornographie est interdite, soit détenir des contenus, visionner et en montrer aux mineurs. Toutefois, Pornhubu.com est le 18e site web le plus visité, selon alexa.com. Xvideos, xHamster, Bongacams et Xnxx sont parmi les plus prisés.

Le Child Sexual Abuse Filtering bv (CSAF) empêche les internautes d'avoir accès aux contenus pédopornographiques. Il a bloqué 2 245 adresses IP, soit des utilisateurs, en mai. Alors que pour juin, et juillet 1 930 et 1 895 adresses IP ont été bloquées.

Sur les trois derniers mois, l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) recense entre 26 000 et 32 000 tentatives de connexions des internautes mauriciens. En juin, elle a noté 32 968 connexions vers les sites web avec des contenus pédophiles. Ce chiffre n'a jamais été atteint depuis la mise en place de ce filtre informatique en 2011.

