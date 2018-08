Ile Maurice: Aéroport de Heathrow - Jusqu'à 2h30 d'attente pour les voyageurs non-européens

Dur dur de franchir les postes d'immigration à l'aéroport de Heathrow.

L'attente est longue, très, pour les voyageurs issus de pays ne faisant pas partie de l'Espace économique européen (EEE). Et selon des données obtenues par Virgin Atlantic, ils se retrouvent des fois à patienter pendant plus de deux heures et trente minutes...

Cela a notamment été le cas le 6 juillet, selon les données disponibles. Ce jour-là, ces voyageurs non-européens ont dû patienter 2 h 36 pour passer les contrôles de l'immigration. Alors que l'objectif fixé par le «Border Force», de l'United Kingdom Border Agency (UKBA), était 45 minutes d'attente au maximum pour ce type de passagers. Or, force est de constater que pour 30 des 31 jours du mois de juillet, 95 % des voyageurs ont été contraints à attendre beaucoup plus.

En revanche, les citoyens de l'Union européenne, de l'EEE ou encore de la Suisse peuvent utiliser les portes électroniques à l'immigration.

Face à cette situation, le Chief Executive de l'aéroport de Heathrow, John Holland-Kaye, a demandé au Home Office d'autoriser les voyageurs de pays considérés à faible risque, d'utiliser les portes électroniques. De son côté, Alex Cruz, le patron de British Airways a écrit au gouvernement, la semaine dernière, lui demandant d'en finir avec cette «Border farce».

Du côté de l'UKBA, si on dit comprendre la frustration des voyageurs, on insiste néanmoins qu'«il n'est pas question de compromettre la sécurité du pays». D'ajouter que 200 personnes de plus seront déployées pour les contrôles afin de réduire le temps d'attente.