Ile Maurice: Carte Centurion - Joue-la comme Ramgoolam!

Seuls les «plus puissants» de ce monde la possèdent. Et à une certaine époque, notre ex-Premier ministre faisait partie de ce club très sélect à qui American Express a accordé sa fameuse carte Centurion, aussi appelée «Black Card».

Neuf Centurion Card avaient été retrouvées dans les coffres-forts de Navin Ramgoolam en février 2015. Ce qui pose la question suivante : comment se procurer une telle carte, alors que celle-ci est délivrée en nombre limité ?

À cette question, pas de réponse précise. Si ce n'est que pour obtenir la carte Platinum - gamme juste en dessous - il faut avoir des revenus d'au moins 65 000 euros par an, soit Rs 2,6 millions. On saura juste que le seuil pour la Centurion est «beaucoup plus élevé». Et que des dépenses annuelles de quelque 600 000 euros (Rs 24 millions) peuvent vous permettre de détenir le petit rectangle noir en titane.

Selon des recoupements, le titulaire doit détenir des actifs totalisant 16,3 millions de dollars, soit plus d'un demi-milliard de roupies, et des revenus de 1,3 million de dollars, c'est-à-dire plus de Rs 46 millions. La dépense minimale sur cette carte est de 250 000 dollars, soit Rs 9 millions.

Quid des privilèges associés à la Centurion ? Limite de paiement et qualité de service très élevée, service de conciergerie, traitement quasi royal dans les aéroports du monde, invitation aux événements exclusifs, dîners aux plus grandes tables, accès aux loges VIP d'American Express dans des salles de concerts et hauts lieux du sport dont Wimbledon...