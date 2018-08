Afrique: Le projet SHOW vise l'autonomisation des femmes à travers la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile

Le projet multi-pays "Strengthening Health of Outcomes for Women and Children", communément appelé "SHOW", mis en œuvre par Plan international Canada , depuis 2016, au-delà de son objectif ultime de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, parmi les femmes et les enfants les plus vulnérables, y compris les adolescentes, dans les régions isolées et mal desservies du Bengladesh, du Ghana, d'Haïti, du Nigeria et du Sénégal, vise essentiellement l'autonomisation des femmes, par une politique d'assistance en santé, à travers le renforcement des capacités des gouvernements en matière de prise en charge des préoccupations des filles et des femmes notamment dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile qui touche principalement des pays d'Afrique subsaharienne où la pauvreté peut être un facteur, ont indiqué ses initiateurs.

Financé par l'organisation internationale "Affaires mondiales Canada", à hauteur de 55 millions de dollar par le gouvernement du Canada, pour une durée de quatre années et demie (2016-2020), ce projet s'appuie sur la qualité, la disponibilité et l'utilisation des services essentiels de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), ainsi que la santé sexuelle et reproductive qui seront améliorées, tout en responsabilisant les prestataires de services des communautés des cinq pays bénéficiaires de ce projet, a expliqué Tahina Rabezanahary, directrice de programmes de Plan international Canada, qui l'a mis en œuvre, en partenariat avec les bureaux, les gouvernements respectifs et les organisations non gouvernementales locales dans les cinq pays cibles dudit projet pour lequel le Sénégal, l'un des cinq pays cibles, bénéficie de 11 millions de dollar.

Dans un esprit d'apprentissage continu, Plan international favorise un environnement d'apprentissage positif durant la première année du projet SHOW, afin de promouvoir le partage des connaissances à travers les frontières géographiques.

D'ailleurs, le projet a permis de 4700 groupes d'adolescents inscrits au niveau des écoles de villages familiales (EVF), a dit directrice de programmes de Plan international Canada au cours d'un atelier de partage et d'apprentissage du projet SHOW qui vient de prendre fin à Somone, dans le département de Mbour.

"Depuis le début du projet, nous avons mis en place plus de 1100 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC), identifié et formé plus de 6400 agents de santé communautaires (ASC), en respectant surtout l'égalité des genres, formé 4150 matrones, entre autres", ont signalé les responsables de Plan international Canada qui révèlent que dix millions d'enfants et d'adolescents âgés entre 9 et 15 ans ont eu à donner naissances à travers le monde, deux millions âgées de moins de 15 ans, ont donné naissance alors que 830 000 d'enfants ont perdu la vie suite à des complications liées à l'accouchement, alors que près de 200 millions de femmes et d'adolescentes n'ont pas accès aux méthodes modernes de contraception.

Pour M. Rotimi Diossaya, directeur régional de Plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a salué le leadership et l'engagement du gouvernement du Sénégal, à travers la directrice générale de santé, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, "les résultats de ce projet ambitieux commencent à être visibles mais nous voulons continuer à améliorer l'apprentissage et l'élargir à d'autres pays", a-t-il indiqué, précisant que le choix du Sénégal pour abriter cet atelier se justifie par le leadership de ce pays.

"Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie mondiale qui veut véritablement impacter la vie de 100 millions de filles et de jeunes femmes, en les aidant à apprendre, à diriger, à décider et à s'épanouir.

Ce que nous sommes en train de faire permet à toutes les femmes à pouvoir décider de leur propre santé et autres aspects qui touchent la santé de la reproduction, en travaillant pour faire en sorte que les droits de ces dernières soient respectés", a souligné M. Diossaya pour qui, le soutien de tous les acteurs ne sera point de trop pour atteindre les objectifs.

Donc, à l'en croire, SHOW est une initiative qui produit des résultats qui vont au-delà des attentes. Mais, en définitive, Plan international veut avoir de pareilles initiatives dans les autres pays, tout en faisant en sorte que ces initiatives s'intègrent dans les politiques et programmes au niveau des pays, pour qu'au terme de ces projets, les Etats concernés par ce projet puissent poursuivre le travail que Plan international est en train de faire.

Pour la directrice générale de la santé du Sénégal, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, cet atelier a permis aux différents participants de savoir ce qui se passe dans d'autres pays et de partager les bonnes pratiques dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile mais au dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, afin de pouvoir renforcer l'offre du système de santé des pays cibles respectifs.

"Récemment, le projet SHOW, qui a mis à notre disposition neuf ambulances, participe également à la formation du personnel pour des soins de qualité, afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population sénégalaise", s'est-elle réjouie, tout en saluant, à son tour, l'intégration de ce projet dans les systèmes de santé des pays comme le Sénégal. Ceci, parce que SHOW, à son arrivée, n'était pas un projet vertical.

Et son intégration dans le système de santé se sent dans l'amélioration des indicateurs en termes de santé maternelle, néonatale et infantile, en termes de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, de prévention et de prise en charge adéquate de tout ce qui est infections sexuellement transmissibles et VIH.