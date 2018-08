Tunisie: Programme chambardé !

Et c'est dommage que ce stage, qui revêt de l'importance dans cette période cruciale de la préparation, a été annulé -- Les Russes anéantissaient les espoirs de la sélection tunisienne au moment où elle s'apprêtait à faire le voyage pour Moscou. La FTVB a été surprise par le changement du nom de l'adversaire. La Fédération Russe a proposé un club classé dixième au championnat, au lieu de l'équipe nationale de Russie! La proposition a été tout de suite rejetée. Changement de cap, l'équipe de Tunisie a quitté Sousse vers Kélibia pour continuer à s'entraîner avec le même rythme du travail, physique le matin, tactique le soir, et ce, jusqu'au 18 du mois courant.

Son cycle de travail débuté le 15 mai a totalisé, pour l'instant, six tests grandeur nature. Trois face à la Grèce et trois devant l'Italie B. Sans compter les quatre rencontres des J.M de Tarragona.

La Tunisie en sera à sa dixième participation, la cinquième de suite, et devra être très forte sur tous les plans pour passer au second tour. C'est son objectif primordial.

