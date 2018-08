Tunisie: L'ASH dans la cour des grands

Mission très difficile certes, mais le coup est à tenter. Les autres équipes participantes sont Fusche Berlin où évolue désormais l'international tunisien Wael Jallouz, Al Sadd du Qatar qui est entraînée par Zouhaïer Ben Messaoud, Taubate du Brésil, Sydney Uni HC d'Australie et Al Nejma du Bahreïn, l'ex-équipe de Hafedh Zouabi.

Bientôt les CAN cadets et juniors

Les sélections nationales des cadets et juniors vont bientôt participer au championnat d'Afrique des nations de leur catégorie respective. Ce sont les juniors qui entreront en lice les premiers. La compétition débutera le 7 septembre et s'achèvera le 14 septembre. La Tunisie figure en poule A avec l'Algérie, l'Angola et la Zambie. Le groupe B est composé de l'Egypte, le Maroc (pays organisateur), la RDCongo, le Sierra Léone et la Guinée.

Juste après, et du 15 au 22 septembre, aura lieu la CAN des cadets. La Tunisie figure également en poule A avec la RDCongo, le Maroc, la Mauritanie et la Zambie, alors que la poule B est constituée de l'Egypte, l'Algérie, la Guinée, et la Libye. Les deux compétitions auront lieu à Marrakech.

CAN dames : 9 nations au rendez-vous

Le championnat d'Afrique des nations dames seniors est prévu du 1er au 13 décembre 2018 au Congo Brazzaville. Il est qualificatif au

Mondial du Japon prévu en décembre 2019. Dix pays participeront à la joute africaine et seuls les trois premiers iront à Tokyo. Ils ont été répartis en deux poules comme suit :

Groupe A : Tunisie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et Algérie

Groupe B : Angola, Congo, R.D. Congo, Guinée et Maroc.