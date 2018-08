Tunisie: Il était temps, mais...

Si nous partons du principe que les clubs devraient tirer le maximum du spectacle qu'ils offrent, il faudrait que cela se passe dans des conditions de sécurité, de fair-play et de responsabilité.

C'est dire que suite à cette réunion qui a groupé quelques-unes des parties prenantes de cette future organisation à mettre en place, il a manqué un élément que nous considérons essentiel : la présence de ceux qui sont capables de nous faire profiter de leur longue expérience et de nous faire gagner du temps. En invitant une personne qui aurait pu nous parler de la formation, de la mission de ce corps de « stadiers », que l'on envisage de mettre en place.Il y a des personnes qui ont acquis de l'expérience dans ce domaine et, sans complexe, il faudrait en profiter. Pour contrôler les « hooligans » en France et en Angleterre, il fallait aller au fond des choses et agir avec une réelle détermination.

Nous ne pouvons en aucun cas exposer le service d'ordre à ces confrontations qui mettent toutes les composantes de la société en émoi et dans l'embarras. Un service d'ordre est là, pour maintenir l'ordre et pas plus. Il n'intervient que dans des situations extrêmes et se tient loin de la scène le plus discrètement possible. C'est le «stadier» qui intervient pour calmer les esprits, prévenir les réactions du public, grâce à la mise en place de tout un système d'observation (en collaboration avec le service d'ordre qui a des caméras posées dans des lieux stratégiques) partout et qui agit en amont et jamais trop tard.

C'est donc une formation à acquérir, des outils de travail et un savoir- faire et non pas des actions entreprises pour une action éphémère. Les recruteurs et formateurs de «stadiers» ont besoin de réglementations strictes et sans appel pour s'organiser. Un «stadier» se recrute, se forme pour cette tâche bien déterminée. C'est un corps spécialisé qui allie la doigté à la rigueur comme toute fonction qui est exposée parce qu'en contact direct avec un public, dont il faudrait prévoir les réactions.

De toutes les façons cette initiative est un pas en avant, mais nous avons perdu beaucoup de temps et il en faudrait pour mettre en place ce dispositif qui pourrait alléger la pression au niveau de l'ambiance générale dans les enceintes sportives. Jouer sans public est une façon de précipiter le déclin de notre sport. Corriger les dépassements qui ont lieu de temps à autre, par le huis clos ou la limitation du nombre, c'est avouer son échec face à une poignée d'agitateurs qui ne doivent en aucun cas avoir le dernier mot.