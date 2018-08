Tunisie: Les anciens, tous là !

Il n'a retenu aucun joueur d'avenir. A part Adam Racyle lors du dernier Afrobasket, Palma n'est pas très chaud même pour retenir un ou deux des quelques talents disponibles. Saâda, Racyle et Dhif ne joueront pas le tournoi Stankovic et ne seront pas retenus vraisemblablement pour le second tour des éliminatoires. Le sélectionneur national a intérêt à préparer la relève d'une sélection, dont la moyenne d'âge augmente doucement. Les joueurs sélectionnés pour le tournoi Stankovic sont Abdada, El Mabrouk, H'didane, Chennoufi, Selimène, Kenioua, Chouya, Abassi, Ghayaza, Lahiani, Mouhli et Ben Romdhane.

Côté choix des joueurs participants, Palma, et comme nous l'avons déjà souligné, en a retenu 12. Ce sont les 12 joueurs d'expérience qui ont déjà disputé le premier tour des éliminatoires du Mondial. Pas de surprises, les anciens sont là. Côté nouveaux et jeunes joueurs de relève, Palma n'a pas dérogé à son conservatisme.

